Petrominera Conmemoró Sus Primeros 30 Años De Vida

El gobernador Mariano Arcioni participó de la cena Aniversario de Petrominera S.E, la empresa del Estado que conmemoró sus primeros 30 años. En la oportunidad se reconoció a los directores, los servicios que se prestan en el interior provincial. El gobernador confirmó la designación de Javier Touriñán como nuevo presidente del organismo en reemplazo de Jorge Ávila.

Además del vicegobernador Ricardo Sastre, participaron integrantes del gabinete provincial; el viceintendente Othar Macharashvili; los intendentes de Gualjaina, Marcelo Limarieri y de Corcovado, Ariel Molina; la presidenta de la Comuna de Lago Blanco, Micaela Bilbao; empresarios; representantes de las Cámaras; integrantes del Directorio y personal de Petrominera S.E.

Arcioni destacó la labor de Jorge Ávila en el proceso de recuperación de la “única empresa de energía que tiene Chubut” y las inversiones realizadas en José de San Martín, Corcovado; la próxima estación a inaugurarse en Ricardo Rojas y una futura en Río Senguer. “Eso es acortar la distancia que tenemos con el interior”, agregó.

“A través de Petrominera se ayudó a incrementar la producción de la Provincia; se pusieron en valor yacimientos como Cerro Negro, Bella Vista Oeste y Mata Magallanes haciendo que Chubut tenga hoy más regalías que se trasladan a obras”. Resaltó el compromiso de inversión de las operadores, como el rol de los gremios Convencional y Jerárquico. “Quiero anunciar que el ingeniero Javier Touriñán será el nuevo presidente de Petrominera”, confirmó el Gobernador.

Respecto a las perspectivas energéticas de la empresa, alentó las posibilidades de incentivar proyectos eólicos y de gas. “Podemos llevar adelante actividades extractivas que puedan mejorar los recursos de la Provincia pero por sobre todo, la calidad de vida de los chubutenses. Daremos el debate y la discusión que haya que dar desde Petrominera”.

Más regalías y recursos

Por su parte, Jorge Ávila, presidente saliente del directorio de Petrominera, reconoció que la empresa provincial llegó con combustible a “cada lugar de Chubut” prestando un servicio estratégico. “Cuando asumí teníamos una deuda de cien millones de pesos y los acreedores no nos vendían nada. Ni los vehículos que usábamos eran nuestros. No ha sido fácil la tarea de ésta gestión. De no tener stock, hoy Petrominera tiene 900 mil litros de combustible de reserva”.

Destacó la obra finalizada en Epuyén, la estación de servicio de José de San Martín y la reactivación de Telsen. “En siete meses de trabajo hemos copado el mercado del gas en la provincia, logramos traer una garrafa solidaria que hoy llega a todos los hogares. Quizás en las grandes ciudades esto no es relevante pero en el interior esto es vida”, resaltó Ávila agregando que Petrominera tiene actualmente diecisiete estaciones de servicio en funcionamiento.

Respecto a las áreas petroleras que tienen participación del Estado, definió a la llegada de Capec a Pampa del Castillo como el principal logro en éste rubro, generándose un total de 6.250.000 dólares. “Se ha aumentado la producción e hicieron lo que se comprometieron. Quizás no es una gran operadora pero en el tiempo se ha mantenido con trabajadores antiguos”.

Fuente: depetroleo.com