Para Javier Castro: “la provincia está llamada a desarrollar su agenda internacional”

El secretario general de AOMA Santa Cruz, Javier Castro, aseguró a LOA que la futura creación del área de Relacionamiento Internacional de la provincia es una decisión política “acertada y determinante”. La minería es el sector clave para atraer al capital inversor.

En esta nueva etapa institucional la Jefatura de Gabinete de Santa Cruz tiene previsto crear el área de Relacionamiento Internacional.

Semanas atrás, el titular de esa Cartera, Leonardo Alvarez, dijo que buscarán un mejor posicionamiento del territorio en el mundo. “La marca Patagonia tiene una imagen global y tenemos que lograr que nuestra provincia, que es el origen, también esté”. De esta manera, además de acompañar la agenda del Gobierno Nacional, Santa Cruz promoverá su propia agenda. Para mostrar que el territorio no es desconocido en el plano internacional, Alvarez recordó que las represas hidroeléctricas son la obra más importante del gobierno chino afuera de sus fronteras en el mundo.

Pero, no solamente el gigante asiático ha detectado las potencialidades de Santa Cruz, sino que Canadá hace algunos años que también la eligió como el destino de sus inversiones. El país ubicado al norte de nuestro continente hoy es el principal inversor en materia minera, en Argentina y en Santa Cruz, empresas como Pan American Silver y Yamana Gold demuestran la presencia canadiense en la región, cubriendo alrededor del 70% de las inversiones que se producen.

El Gobierno Provincial dio sus primeros pasos en el relacionamiento internacional. En marzo último, la gobernadora Alicia Kirchner, junto a integrantes de su Gabinete y una comitiva de AOMA Santa Cruz, marcaron presencia en PDAC2019, se trata de la feria minera de mayor peso de la actualidad realizada en Canadá hace más de dos décadas. Allí, se dirime el futuro de las inversiones y el Macizo del Deseado marca agenda propia. De esta manera, la presencia santacruceña en el plano internacional ha crecido a paso firme, Fomicruz S.E. se instaló en Toronto con un stand propio en 2018 y repitió la experiencia este año.

Acompañamiento

Javier Castro, secretario general de AOMA Santa Cruz, dijo a La Opinión Austral que la futura creación del área de Relacionamiento Internacional es una decisión política “acertada y determinante”, y deslizó que “alguna vez será celebrado por los santacruceños, pues hoy el Gobierno Provincial ha dado muestras de que trabaja de manera seria, responsable y con nobles intenciones de apostar por el desarrollo en beneficio de todos”.

Indicó que de lograrse las aspiraciones actuales “este equipo de gobierno va a marcar un hito en el desarrollo productivo de la provincia”, además que por efecto propio permitirá descomprimir el empleo estatal, una aspiración de larga data que tuvieron todos los gobiernos de las últimas décadas.

El dirigente de AOMA Santa Cruz marcóque la labor desplegada para proyectar a la provincia en el plano internacional “demanda el trabajo de muchas personas, inclusive el sector empresarial, por lo que apostamos a generar un esquema que permita la llegada definitiva de las inversiones y no nos quedemos en aquellas promesas del ex presidente (Mauricio Macri) que tristemente no se cumplieron”.

De esta manera, Castro aprovechó para solicitar que “aquel que pueda brindar su aporte lo haga, trabajemos para que el empresariado minero venga a invertir y que sea en beneficio de Santa Cruz, sus comunidades y sus habitantes, poniendo el acento en las buenas prácticas industriales para garantizar la sustentabilidad a las generaciones próximas”.

Asimismo, precisó que AOMA Santa Cruz se ha puesto a disposición para colaborar en la iniciativa: “Aquí estamos los trabajadores para brindar nuestra experiencia y trabajo: el objetivo es crecer para que a todos nos vaya bien”, concluyó.

Fuente: noticiasmineras.com