“Era fundamental integrar la parte operativa del IDUV en un solo lugar”

Así lo destacó la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner en la ceremonia de inauguración del nuevo edificio donde funcionará el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda. El mismo está ubicado en Av. Juan Manuel Gregores N° 480 en la ciudad de Río Gallegos.



Acompañada por el vicegobernador Eugenio Quiroga; integrantes del gabinete provincial; el presidente del IDUV, Roberto Andrino; y el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, Alicia cortó la cinta para abrir oficialmente las nuevas dependencias que permitirán optimizar la atención a la comunidad de Santa Cruz.

En su discurso la mandataria santacruceña subrayó hoy además de celebrar el aniversario de Río Gallegos, se abren las puertas de las flamantes instalaciones del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda. “La prueba de este festejo es la maqueta que me entregaron hoy y que hacía dos años que la tenían preparada. Lo importante es empezar y terminar las obras. La verdad es que uno no tiene que desesperarse cuando no tiene fondos porque cuando está la decisión y convicción de hacer las cosas, al final se logra. Siempre es importante tener la decisión”, expresó.

Por otra parte, expuso que la concreción de esta obra va acompañada además con un conjunto de viviendas que eran del plan federal, “Del cual dieron el diez por ciento desde nación y después se olvidaron que había que seguir aportando a ese plan federal que firmamos oportunamente. De igual modo, seguimos avanzando en esa obra con fondos de recaudación propia porque si hay algo relevante que decir es que se ordenó la recaudación del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda y con esos fondos podemos avanzar en la construcción de las viviendas”, explicó.

En otra parte de su alocución, Alicia valoró el esfuerzo de los trabajadores. “La verdad que tanto Pablo (Grasso) como Roberto (Andrino) y cada uno de los que se encuentra presentes, siempre dicen que si no fuera por los trabajadores, haríamos la mitad de lo que hacemos”, subrayó.

En ese contexto, expuso acerca de la dificultad que representaba que dicho ente funcionará en tres edificios distintos. Por lo tanto, consideró que era fundamental integrar toda la parte operativa del IDUV en un solo lugar. “Este predio de algún modo nos permitirá seguir ampliando las dependencias y espacios que tienen que ver con el funcionamiento del Estado”, agregó.

Finalmente, indicó que dentro de un proyecto político se manejan las ganas de hacer, transformar y mejorar la calidad de vida con aciertos y errores pero sin perder esas ganas.

Fuente: Presna Gobierno Santa Cruz