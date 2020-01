Santa Cruz: Juan Vázquez defendió actividad minera, resaltando la Ley de zonificación

El congresista nacional, Juan Vázquez, anticipó posición sobre temas que se debatirán en las sesiones extraordinarias. Además, habló del debate minero surgido a nivel nacional y ponderó la Ley provincial que delimita zonas para la actividad extractiva.

En diálogo con el programa “La Opinión en Radio” de FM San Jorge, el diputado nacional Juan Vázquez, anticipó que a partir del 22 de enero comenzarían las sesiones extraordinarias en la cámara baja nacional; en tanto que el Presupuesto 2020 será tratado en marzo, con el inicio del período ordinario.

El primer proyecto enviado por el Ejecutivo nacional que se tratará será el que plantea eliminar o reformar los regímenes especiales del Poder Judicial y del cuerpo diplomático del Servicio Exterior de la Nación.

También, en este período estival, será el turno de la readecuación del Pacto Fiscal, algo que la propia gobernadora Alicia Kirchner dio el visto bueno, tras un cónclave en el que participó con otros mandatarios provinciales y el presidente Alberto Fernández.

“La suspensión del pacto fiscal ya lo charló el presidente en persona con los gobernadores”, recordó Vázquez, “y fue un discurso (del gobierno nacional anterior) para los medios que no se cumplió, a los dos o tres meses lo pasaron por arriba. Ahora vamos a ver la letra fina que llegue al Congreso. Y se aprobará lo que diga nuestra gobernadora, que pelea todos los días para que ingresen más recursos para Santa Cruz”.

Cabe recordar que esta medida, pretende suspender la baja gradual de las alícuotas de los impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos, así como Bienes Personales y Ganancias, entre otros tributos.

Comisiones

Por otra parte, el diputado y ex intendente por dos períodos de Gobernador Gregores, anunció que este año volverá a integrar las comisiones de Minería, Agricultura, Ganadería y Pesca, y en Deportes. Sobre el tema minero, Vázquez expresó que tiene una opinión formada que data de su experiencia como jefe comunal, y de la Ley de Zonificación Minera, que se reglamentó en 2012. “Sobre aquellas zonas que tienen perfil turístico estoy en contra de que se instale un yacimiento”, dijo, en referencia a lugares como la cordillera.

Tras decir que, si bien en otros lugares “donde no hay nada” como las mesetas de la Provincia, “la minería tiene un impacto visual negativo”, pero defendió la actividad diciendo que “usamos todos los derivados de la minería, y lo que está permitido por Ley debe cumplirse, con los estamentos. Si me decís minería en Los Antiguos, yo diré que no, porque tiene otro perfil productivo, con frutas finas, agua cristalina”, remarcó.

Por otra parte, aseguró que si bien comparte “el mismo signo político del presidente Alberto Fernández”, no dejará de solicitar las obras preponderantes para los santacruceños. “En esto vamos a estar los tres juntos, con Pablito González, Paola Vesvessián y con nuestra gobernadora a la cabeza”, remarcó, al mencionar a los otros diputados de Santa Cruz por el Frente de Todos.

Además, dijo que “tenemos que ayudar mucho al intendente Fernando Cotillo y a los concejales, porque Caleta Olivia es una de las ciudades que fue dejada de lado. Y tenemos que estar. Generando el debate, diciendo lo que hay que decir, y sin que nadie se ofenda”.

Propuso que la “política se discuta en el recinto de las cámaras”, pero que hay que atender “a muchos argentinos que la están pasando muy mal”. “Tenemos que redoblar los esfuerzos, unirnos entre peronistas y radicales, piensen como piensen”, dijo.

Ponderó que la semana pasada haya un encuentro con autoridades en torno a YCRT, porque la cuenca carbonífera “es una de las zonas que ha sufrido mucho” por las políticas nacionales del gobierno anterior.

“El haber despedido a más de dos mil trabajadores del carbón, o los despedidos del petróleo la pasaron muy mal. “Esto no va a ser magia, vamos a apoyar y acompañar y sin renunciar a nada. La planta de ósmosis hay que terminarla, ruta 40, autovía.

Fuente: moticiasmineras.com.ar