Alicia: “Hacer a Santa Cruz sustentable requiere del trabajo de todos y todas”

Alicia se reunió con intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento. Fue durante este mediodía en la residencia de la gobernadora con agenda abierta. La mandataria estuvo junto al presidente del Bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner y legisladores nacionales por Santa Cruz. Participaron representantes de diferentes localidades de la provincia y los ministros Leandro Zuliani y Leonardo Álvarez.



Alicia Kirchner estuvo acompañada por el ministro de gobierno y el jefe de gabinete; además del jefe de bloque de diputados del Frente de Todxs, Máximo Kirchner, se encontraban la diputada Paola Vessvessian y el diputado Juan Vázquez.

Desde las 13 horas en la residencia se comenzaron a hacer presentes los intendentes de las localidades de Puerto Santa Cruz, Perito Moreno, Río Turbio, Puerto Deseado, El Calafate, Pico Truncado, 28 de Noviembre, Río Gallegos, El Chalten, Los Antiguos, Piedra Buena y Caleta Olivia. La ausencia del intendente de Gobernador Gregores se debe a compromisos previos. Las Comisiones de Fomento presentes fueron Lago Posadas, Jaramillo y Tres Lagos.

Tanto el ministro de gobierno como el jefe de gabinete ya venían realizando reuniones con los representantes comunales en pos de consolidar una articulación entre la provincia y las localidades. En este sentido, los intendentes de Las Heras y Puerto San Julián fueron recibidos por autoridades provinciales días atrás. En el caso de Carambia dialogó con la gobernadora, mientras que Gardonio viene dialogando con el ministro Zuliani respecto de la situación de su localidad.

Con una agenda abierta que implicó plantear cuestiones fundamentales para seguir consolidando el ordenamiento de la provincia y trabajar en pos de mejorar la calidad de vida de los santacruceños y santacruceñas, Alicia destacó la importancia de dar respuestas directas a la ciudadanía trabajando de manera articulada con los municipios y comisiones de fomento.

Tal como viene planteándolo desde el comienzo de la gestión en 2015, Alicia pidió priorizar el empleo en tanto que motor de la economía de cada localidad y por ende de la provincia. “El empleo es el que genera que nuestras comunidades se muevan, es el ordenador social por excelencia”, manifestó.

En este sentido recordó que Santa Cruz es la provincia que tiene más consolidado el empleo registrado y destacó que durante estos cuatro años (2015-2019) el gobierno central le quitó recursos a Santa Cruz y afectó de esta manera el poder adquisitivo de la población, priorizando los mercados y la especulación financiera. Sin embargo “defendimos el empleo y trabajamos con recursos propios para avanzar con obras importantes y garantizando los servicios para nuestras familias”.

Alicia le pidió a los intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento seguir fortaleciendo el vínculo entre las administraciones para poder equilibrar las cuentas y avanzar en la gestión cotidiana. Para ello instó a articular los esfuerzos en pos de incrementar la recaudación y equilibrar el déficit.

También se abordó la cuestión de la ley de Coparticipación que debe seguir trabajándose junto a los intendentes, comisionados y comisionadas de fomento para consensuar un proyecto en el que todos y todas se vean beneficiados. En este sentido recordó que la provincia propone ceder recursos a los municipios para garantizar el pago de aportes.

Entre las cuestiones que se destacaron en este encuentro, se planteó la importancia de seguir consolidando el proyecto de provincia que permita a Santa Cruz ser sustentable en si misma y que no crezca el déficit.

Teniendo en cuenta que la provincia no se encuentra endeudada en dólares y ha logrado ordenar sus cuentas en el último tiempo, se habló del desafío de cada administración de mejorar la administración y modernizar el Estado para crecer.

Respecto de las grandes obras que durante el gobierno nacional de Cambiemos se vieron frenadas, se destacó la gestión permanente para avanzar en su concreción.

Con la premisa de que “la política ordena” se invitó a todos y todas a trabajar con compromiso y seriedad en el ordenamiento fiscal sin resentir la calidad de vida de la gente, impulsando políticas públicas y fortaleciendo la gestión en todo el territorio provincial.

Sin desconocer la compleja situación que el gobierno anterior dejó en todo el país, se planteó el compromiso de trabajar entendiendo que no hay soluciones inmediatas y que se debe avanzar de manera seria en proyectos que permitan a cada localidad reactivar la economía y mejorar la situación de las familias santacruceñas.

El jefe de bloque del Frente de Todxs, Máximo Kirchner, destacó la importancia de la política como ordenadora y remarcó la necesidad de mantener el criterio de administración que la gobernadora viene llevando adelante en los últimos años, manifestando que Santa Cruz ha sido ejemplo de dignidad. En una Argentina que se endeudó y cuyas consecuencias se ven reflejadas en la pobreza y la desocupación a lo largo y ancho del país, la provincia no solo no tomó deuda en dólares sino que preservó el empleo.

Fuene: Prensa Gobierno Santa Cruz