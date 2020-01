Chubut: Ávila Le Planteó A Kulfas Potenciar La Actividad Convencional

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, mantuvo un encuentro con el ministro de Producción de la Nación, en el que se avanzó en incluir en la agenda federal que propone el Presidente Alberto Fernández, la actividad petrolera de la Cuenca del Golfo San Jorge. Además, le señaló la difícil situación que atraviesan las PyMEs de la región.



“Vamos a trabajar más fuerte en la recuperación secundaria y terciaria”, dijo Jorge Ávila luego del encuentro con Matías Kulfas.

El encuentro con el funcionario nacional, fue para poner en agenda la actividad convencional y no solamente lo no convencional. “Creo que lo no convencional, hoy en día en la etapa que está el país, es una materia difícil más que nada por las inversiones”, aseguró.

El dirigente de Petroleros Privados remarcó que “no hay inversiones extranjeras que vengan al país, por lo tanto lo convencional creo que está en carpeta y nosotros tenemos que ser inteligentes a la hora de hacer las propuestas para que haya actividad, para que vuelvan a salir más Equipos y que podamos seguir creciendo o manteniendo la actividad, tal cual está hoy”.

Asimismo, enfatizó que “lo fundamental de la reunión con el ministro hoy, fue hablar de lo que se viene, de que se va a discutir Convenio y Paritarias en marzo; son varias las cosas que se van preparando para la agenda ya que hablamos también del Bono que destinó el Gobierno para el sector privado, así que estamos con una temática amplia para empezar a resolver también varias cuestiones, donde el principal problema creo que es hoy mantener la actividad en la Cuenca”.

Avila sostuvo que “Vaca Muerta es el futuro de la Argentina, eso no lo podemos desconocer; pero ese futuro está mucho más adelante de lo que nosotros podemos hacer y mientras tanto seguimos siendo la provincia récord en producción de Petróleo. Entonces no estábamos tan mal ubicados dentro del mercado, mantenemos una actividad con 90 Equipos. Lo que sucede, es que la mayor cantidad de inversión que venía de afuera del país, estaba yendo toda para allá”.

“La mayoría de las inversiones en los últimos cuatro años fueron enviadas a Vaca Muerta, olvidándose que en el interior todavía en lo que es convencional, seguimos manteniendo el récord de producción en la provincia. Lo que hacemos acá es pedir mantener esa inversión en nuestra Cuenca, para que podamos crecer y también seguir siendo lo que siempre decimos nosotros que queremos ser: el anexo de Vaca Muerta”.

Fuente: depetroleo.com